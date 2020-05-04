В Украине заработала электронная платформа онлайн-мониторинга здоровья

Здоровье и медицина

Медицинская платформа MoniHeal позволяет вовремя обнаруживать отклонения в показателях здоровья и предупреждать развитие заболеваний.

Постоянно отслеживать состояние своего здоровья и быстро получать качественные расширенные консультации врачей, — как семейных, так и узких специалистов, — теперь можно, не выходя из дома. При этом все необходимое пациенту и врачу (история болезни, результаты анализов и исследований, архив консультаций и многое другое) собрано в индивидуальных кабинетах платформы MoniHeal.

Принцип новой медицинской платформы «Программа здоровой жизни» состоит в том, что она нацелена на постоянное сотрудничество врача и пациента, раннюю диагностику и профилактику заболеваний. Это не просто электронный коммуникатор. Новая онлайн-система позволяет постоянно следить за состоянием организма человека и обнаруживать отклонения в показателях здоровья буквально в момент их возникновения. Это значит, что врач может помочь пациенту своевременно устранить риски развития опасных болезней.

Такая уникальная возможность реализована при помощи оригинальной системы скрининга и мониторинга. Согласно встроенному графику, составленному при содействии группы научных сотрудников Медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика, система предлагает пользователю и его семейному врачу план исследований состояния здоровья пациента, основанных на показателях, актуальных для текущего года жизни человека. Врач может корректировать этот график с учетом индивидуальных особенностей и показателей здоровья своего пациента.

Кроме этого, MoniHeal оснащен продвинутой системой телемедицины — предусмотрена онлайн-связь врача с пациентом в любом удобном формате с архивированием всех видео-консультаций. А уникальный медархив MoniHeal создан с возможностью хранения, легкого поиска результатов исследований, анализов и даже построения динамики отдельных показателей.

При этом у врача есть индивидуальный защищенный доступ к медицинскому архиву пациента. Предусмотрено создание врачами классифицированных онлайн-картотек своих клиентов и много других сервисов, позволяющих медикам упростить, а также систематизировать сопровождение пациентов.

К слову, в условиях карантина на платформе заработал оригинальный сервис, актуальный во время пандемии. Новизна в том, что тест на SARS-Cov-2 приложение — онлайн-календарь самотестирования на коронавирус — разработан на идеологии программы мониторинга и рассчитан на первые 5 дней болезни с момента возникновения ранних симптомов, характерных для гриппа и ОРВИ, в частности для Сovid-19. В зависимости от полученных ответов пациента о симптоматике заболевания, система, обрабатывая результаты опроса, дает советы для дальнейших шагов человека. При наличии серьезных критических симптомов система будет рекомендовать необходимые меры по их устранению.

MoniHeal позволяет следить не только за своим здоровьем, но и мониторить состояние близких людей — детей, родителей, членов семьи, которые в силу разных причин не могут пользоваться онлайн-сервисом самостоятельно.

А в условиях карантина новый сервис может стать незаменимым инструментом для врачей, которые обслуживают своих пациентов удаленно.

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