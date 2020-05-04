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Половина украинцев считает, что страна движется не туда
Практически половина украинцев — 49 процентов участников социологического исследования — считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Ранее социологи назвали политиков, за которых украинцы проголосовали бы на президентских выборах.
Об этом свидетельствую данные опроса Центра Разумкова, проведенного 24−29 апреля 2020 года. В то же время почти треть респондентов (29 процентов) уверены, что все идет правильно.
Еще столько же украинцев считает, что наша страна способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. В то время как доля более скептически настроенных украинцев, считающих, что трудности будут преодолены в более отдаленной перспективе, составляет 50 процентов. Еще 14,5 процентов респондентов не уверены, что существующие трудности можно преодолеть.
Исследование проведено методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно соцопросу КМИС, если бы выборы в парламент проводились в конце апреля 2020 года, в Верховную Раду прошли бы четыре политических силы.
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