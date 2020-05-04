Украина

Пришедшего на допрос мэра Черкасс не пустили в здание полиции, он передал привет Зеленскому (видео)

После того, как полиция открыла производство по факту смягчения карантинных мер в городе Черкассы, мэра областного центра Анатолий Бондаренко вызвали на допрос, однако позже время общения со следователем перенесли, а самого городского голову не пустили в здание Следственного управления Нацполиции.

Как сообщает издание «Про все», под зданием Следственного управления сторонники мэра, а также предприниматели, которые хотят, чтобы им разрешили работать, устроили акцию. «Думаю, что центральная власть поняла свою ошибку. Ведь комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочила исполком принимать те решения, которые он сочтет необходимыми. Уже сегодня начинается определенное народное восстание, здесь собралось много предпринимателей, которые хотят работать», — заявил глава Черкасского отделения Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.

Сам Бондаренко назвал решение Черкасского городского совета законным и восстанавливающим социальную справедливость. «Я считаю, что господину президенту кто-то должен был первый сказать, что думают люди», — заявил он и добавил, что готов лично встретиться с Владимиром Зеленским.

Тем временем в интервью PavlovskyNews Бондаренко заявил о «двойных стандартах». Мол, сначала вызвали, а потом отменили допрос, отправив смс-сообщение. По словам мэра, они пришли проверить, не было ли это пранком, как в случае якобы его переписки с замглавы Офиса президента.

Анатолий Бондаренко посетовал на то, что Зеленский вместо того, чтобы передавать «привет» народному депутату из «Слуги народа» Николаю Тищенко, чей ресторан поймали на работе в условиях карантина, адресовал его всем украинским мэрам, которые выступают за соцальную справедливость.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента Украины заявили, что первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко с помощью смс-сообщений.

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