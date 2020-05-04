Украина

48 нардепов пожаловались в КС на "земельный" закон: что не устраивает

В Конституционный суд поступило представление от ряда нардепов по поводу не соответствия принятого Верховной Радой закона о создании рынка сельхозземель и подписанного президентом Владимиром Зеленским, Основному закону Украины.

«Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон не соответствует ряду статей Конституции Украины», — говорится в сообщении, размещенном на сайте КСУ. Данное представление подписали 48 народных депутатов Украины.

Также в документе отмечается, что во время рассмотрения и принятия закона о земле была нарушена процедура.

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