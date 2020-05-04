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Украина

48 нардепов пожаловались в КС на "земельный" закон: что не устраивает

16:17 4 мая 2020 113
Судейский молоток
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Конституционный суд поступило представление от ряда нардепов по поводу не соответствия принятого Верховной Радой закона о создании рынка сельхозземель и подписанного президентом Владимиром Зеленским, Основному закону Украины.

«Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон не соответствует ряду статей Конституции Украины», — говорится в сообщении, размещенном на сайте КСУ. Данное представление подписали 48 народных депутатов Украины.

Также в документе отмечается, что во время рассмотрения и принятия закона о земле была нарушена процедура.

Эксклюзивный материал о том, когда вступил в силу закон о создании рынка земли в Украине как будут проводится сделки, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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