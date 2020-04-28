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Украина

"Это исторический момент для меня лично": Зеленский подписал закон о рынке земли

15:30 28 апреля 2020 131
Зеленский подписал закон о рынке земли
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Владимир Зеленский подписал закон относительно обращения рынка земель сельскохозяйственного назначения, который Рада со скандалом утвердила 31 марта 2020 года.

Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — прокомментировал Зеленский свое решение.

Законом, который должен вступить в силу только 1 июля 2021 года, право стать владельцем земельного участка получат исключительно граждане Украины, территориальные общины, государство, а также юридические лица-резиденты Украины. При этом банки смогут приобрести земельный участок только в случае передачи его в залог по непогашенному кредиту. Такое имущество банк будет обязан продать на земельных торгах в двухлетний срок после получения права собственности.

Площадь земельного участка, который может находится в частной собственности одного гражданина или же участников одного предприятия, ограничен 10 тысяч гектаров (на период до 1 января 2024 года этот лимит будет меньше — не более 100 га, причем приобрести землю на первом этапе смогут лишь физические лица).

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В случае, если концентрация земель превышает установленный лимит, «лишняя» земля подлежит конфискации и в дальнейшем ее продадут на открытых торгах.

Иностранцам и иностранным компаниям владеть украинской землей и компаниями, которые являются аграрными землевладельцами, запрещается до проведения референдума по этому вопросу.

Продавать землю, находящуюся в государственной и коммунальной собственности, будет запрещено. Также под запретом — земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории. Их можно только передать по наследству. Также в частную собственность нельзя будет получить участки, расположенные ближе 50 км от государственной границы (кроме границы, которая проходит по морю).

Напомним, на внеочередном заседании ВР 13 апреля народные депутаты в «турбо-режиме» отклонили все проекты постановлений, которыми предусматривалось отменить решение о принятии закона. Таким образом, закон смог подписать спикер, а затем — президент Украины.

Принятие закона о рынке земли было одним из главных требований МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.

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