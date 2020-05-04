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Стиль жизни

Мелкие неприятности и новая работа: гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака

17:08 4 мая 2020 175
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 5 мая, — хороший день, чтобы делать покупки для дома.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

День принесет массу мелких неприятностей и недоразумений, у вас будет очень много хлопот.

Телец

В эти сутки вы можете неожиданно найти новое место службы или подработку.

Близнецы

Складываются удачные обстоятельства для переговоров, профессионального консультирования и посредничества.

Рак

Работа по дому и бытовые проблемы потребуют от вас немало сил, энергии и капиталовложений.

Лев

Старайтесь не злоупотреблять своей властью в личных целях: это может иметь для вас серьезные негативные последствия.

Дева

В течение дня не исключены конфликты с коллегами, попутчиками, родственниками, близким окружением.

Весы

Есть шанс, что удастся с успехом закончить текущий служебный проект, или сделать выгодное приобретение.

Скорпион

Подписывать любые документы, не изучив их предварительно до последней буквы, категорически не рекомендуется.

Стрелец

Неблагоприятны новые знакомства. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

Козерог

В первой половине дня необходимо сохранять оптимизм в любой ситуации, а ближе к вечеру — больше доверять своей интуиции.

Водолей

Некоторые осложнения могут возникнуть в делах, которые вы начали накануне и рассчитывали довести до конца.

Рыбы

Подходящий день для размышлений. В круг интересующих вас вопросов могут попасть финансовые проблемы.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный гороскоп на неделю.

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