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Железная улика: в обстрелянном боевиками селе нашли ракету из арсенала вооруженных сил России (фото)
Прокуратура Донецкой области документально зафиксировала ракетный обстрел села Павлополь в Волновахском районе 3 мая. В частности, установлено, что огонь вели представители террористической организации «ДНР». Напомним, в сети поименно вспомнили бойцов ВСУ, погибших в апреле 2020 года.
При осмотре места происшествия там была обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящаяся на вооружении РФ.
В дальнейшем собранные доказательства через Офис Генерального прокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда.
Досудебное расследование, открытое по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины, продолжается.
Тем временем боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов на Донбассе. Так, утром 4 мая в Верхнеторецком одна из 82 мм мин розорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы.
А в конце апреля украинские военные в ответ на обстрелы уничтожили командирский внедорожник одного из подразделения российско-оккупационных войск на Луганщине.
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