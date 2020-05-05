Последствия карантина: в Риме одичавшие чайки начали охотиться на крыс и голубей (видео)

Мир

Огромное количество жертв коронавируса в Италии и введенный в связи с этим в стране жесткий карантин привел к тому, что птицы не могут, как в прежние времена, легко получить средства пропитания — обычно они питались отходами, оставляемыми туристами, а также посетителями ресторанов и баров.

Об этом пишет Fox News.

Все это заставило птиц вернуться к давно забытым привычкам.

Так, чайкам в столице Италии Риме пришлось вспомнить о своем хищном происхождении и они начали охотиться на крыс, голубей и других мелких птиц, рассказывает Маттео Сальвини.

Qui a Roma ci sono MOSTRI, non gabbiani pic.twitter.com/mZxfS2hzrJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2019

«Они возвращаются к тому, чтобы стать хищниками. В основном, они ловят голубей, а также ласточек и черных дроздов. Также они охотятся на рыбу в Тибре. К счастью, они также едят крыс. Животные меняют свои привычки, а мы меняем свои», — комментирует увиденное Бруно Чигнини, зоолог из университета Tor Vergata.

Но, как оказалось, на такие «крайние меры» вынуждены пойти не только итальянские чайки. Так, недавно камера на острове Скомер в Уэльсе запечатлела, как огромная чернохвостая чайка заглатывает целого кролика — раньше считалось, что увидеть подобную картину можно только в Африке.

В то же время в Африке, как писали «ФАКТЫ», спящие львы начали перекрывать опустевшие дороги, занимая их под свой сон, что может обернуться для них трагедий после окончания карантинных мероприятий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter