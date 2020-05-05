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Усик шуточным роликом пригрозил «диванным экспертам» (видео)
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) разместил на своей странице в Instagram шуточный ролик, в котором совсем не в шутливой форме обратился ко всем «диванным экспертам», любящим покритиковать спортсменов.
«Выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете и куда вы заходите», — говорит боксер, обращаясь к своим критикам.
Отметим, что в видео в роли «диванного эксперта» снялся и оскандалившийся тренер нашего супертяжеловеса Сергей Лапин, которого обвиняют в наличии российского паспорта и называют «сепаратистом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик показал, как учит свою дочь Елизавету боксировать.
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