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Спорт

Усик шуточным роликом пригрозил «диванным экспертам» (видео)

8:38 5 мая 2020 129
Александр Усик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) разместил на своей странице в Instagram шуточный ролик, в котором совсем не в шутливой форме обратился ко всем «диванным экспертам», любящим покритиковать спортсменов.

«Выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете и куда вы заходите», — говорит боксер, обращаясь к своим критикам.

Отметим, что в видео в роли «диванного эксперта» снялся и оскандалившийся тренер нашего супертяжеловеса Сергей Лапин, которого обвиняют в наличии российского паспорта и называют «сепаратистом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик показал, как учит свою дочь Елизавету боксировать.

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