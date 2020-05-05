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Грубая и капризная: работавший с Меган Маркл телеоператор назвал ее карикатурой на звезду (фото)
Работавший с Меган Маркл в бытность ее актрисой телеоператор, пообщавшийся на условиях анонимности с журналистами издания Daily Mail, рассказал, какой была будущая герцогиня Сассекская до замужества с принцем Гарри.
По словам оператора, Меган еще до знакомства с внуком королевы заслужила прозвище «принцесса» из-за своих звездных замашек и претензий быть дивой. На съемках она была капризной и грубой, вела себя крайне требовательно и создавала сложности. Но признает, что снимать ее было легко — она знала, как выполнять свою работу. «Но как только выключалась камера, она тут же переставала быть милой и дружелюбной», — вспоминает мужчина.
Хотя Меган не являлась актрисой первой величины и была известна только по одной роли в сериале «Форс-мажоры», она вела себя, как кинозвезда. Ее всегда сопровождала целая свита (причем ее помощники любили насмехаться над другими людьми) и она устанавливала строгие правила съемок. Так, она требовала, чтобы в кадр не попадали ее ступни, которых она стыдится. Пальцы на ногах Меган деформированы, а также виден большой шрам — видимо, после удаления мозолей.
«Когда я увидел ее впервые, с самого момента своего прибытия она вела себя, как дива, хотя я даже не знал, кто она такая. Она прошла в гримерную в кепке, пряча лицо и опустив голову — будто бы вошла звезда, и она не хочет, чтобы люди ее видели, и чтобы на улице ее подстерегали папарацци», — рассказал он.
Общалась Меган высокомерно, требовала, чтобы все было согласовано с ней, чтобы на съемках у нее было дорогое шампанское — словом, чувствовала себя боссом.
Оператор признался, что она не произвела на него впечатления, и он не хотел бы когда-либо работать с Меган снова. Он очень удивлен тем, что ей удалось очаровать принца. «Не думаю, что она вообще стоит внимания». — сказал он. По его словам, она была «карикатурой на кого-то, играющего суперзвезду». Потому что у настоящих суперзвезд это получается естественно.
Дочернее издание Daily Mail — Mail on Sunday — на днях выиграло первый раунд судебного противостояния с Меган и Гарри. Суд отклонил значительную часть претензий супруги принца, признав их не относящимися к рассматриваемому делу. В том числе были отклонены заявления Маркл, что у журналистов было предубеждение по отношению к ней и что они намеренно своими действиями усугубили ее конфликт с отцом, а также, что специально старались представить ее в невыгодном свете.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обвинила своего отца во лжи и опубликовала переписку с ним.
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