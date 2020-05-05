Названы возможные сроки запуска метро в Украине

Украина

Метрополитены в Киеве, Днепре и Харькове возобновит работу не ранее, чем в начале июля 2020 года. По информации The Babel, такие сроки заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал на закрытой встрече со СМИ. Отметим, ранее «Киевский метрополитен» опроверг распространенную от его имени информацию о намерении возобновить пассажирские перевозки ориентировочно 31 мая.

По словам представителя Офиса президента, междугородний транспорт и внутренние поезда вернутся на маршруты в середине лета, однако не исключено, что сообщение будет приостановлено уже в конце года, ведь в конце ноября-начале декабря в Украине ожидают вторую вспышку коронавируса.

Отметим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал не позволить «сразу возобновить общественный транспорт».

В эфире телеканала ICTV 4 мая он объяснил, что после возобновления работы общественного транспорта «на карантине как таковом будет поставлен крест». При этом медик подчеркнул, что понимает негативное влияние отсутствия общественного транспорта на бизнес, ограничения для которого смягчат уже с 12 мая.

О том, как изменится жизнь после этого дня, читайте в статье «ФАКТОВ» «Послабление карантина в Киеве с 12 мая: в каких сферах снимут ограничения».

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