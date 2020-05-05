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Украина

Сто тысяч смертей: в Минздраве предупредили, чем угрожает Украине отмена карантина 11 мая

4:29 5 мая 2020 9
Коронавирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Не послабление карантинных мероприятий, а полный выход страны из карантина 11 мая может привести к непоправимым последствиям для Украины.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Заместитель министра уверен, что в таком случае в Украине может быть до 100 тысяч смертей от коронавируса COVID-19.

«У нас есть несколько прогнозов, которые показывают, что если мы отпустим нашу страну 11 мая полностью из карантина и без введения противоэпидемических мероприятий, то тогда нас могут ожидать различные сценарии. По одному из прогнозов, у нас может быть до 100 тысяч летальных случаев», — сказал Ляшко.

По его словам, если пересчитать на экономику, это может быть 54 млрд долларов убытков за потерю трудоспособности человеческого ресурса, который делает определенный вклад в ВВП.

«Два-три месяца пребывания страны в карантине, эти потери в экономике не сравнятся с потерями человеческих жизней, которые могут быть в Украине в случае, если правительство не будет реагировать», — добавил Ляшко.

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение о продление карантина до 22 мая. При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмигаль отправил отечественному бизнесу «месседж» о том, что ему стоит готовиться к «открытию» с послаблением карантинных мероприятий с 11 мая.

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