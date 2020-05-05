«Больной может подумать, что здоров»: как без ошибки провериться на коронавирус

Здоровье и медицина

Когда в аптеках появились экспресс-тесты, многие обрадовались. Стоят недешево, зато можно точно знать, заражен человек коронавирусом или нет. Ведь, как утверждают врачи, течение COVID-19 может не проявляться никакими симптомами. Но оказалось, что «быстрые» тесты не всегда показывают достоверный результат. Почему?

— Сегодня ни одна компания в мире не выпускает абсолютно точные тесты, — специально для «ФАКТОВ» рассказывает врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — В частности, те самые «быстрые» тесты, которые свободно продаются в аптеках, часто дают недостоверный результат. Одна из причин в том, что их выпускают разные производители, имеющие различные подходы к производству. Да, у этих компаний есть лицензии на выпуск тестов, где гарантируется их качество, но не правильность полученных результатов.

Вторая причина в том, что «быстрые» тесты определяют антитела. А они появляются, когда развитие болезни идет полным ходом — обычно на пятый-седьмой день заболевания. Человек, который пару раз кашлянул и побежал делать «быстрый» тест, получит негативный результат. Это плохо. Больной подумает, что он здоров, и будет спокойно ходить и заражать окружающих.

Хотя тесты довольно простые в использовании (обычно наличие или отсутствие антител определяется по капельке крови), их нужно делать по правилам. Однако сейчас люди проводят их сами или же пациентов с подозрением на коронавирус проверяют семейные врачи. Даже специалист, не зная нюансов, может неправильно истолковать результат. Полоска появилась — не появилась, бледная какая-то либо проявилась позже обозначенного времени. Возникают сомнения: позитивный — не позитивный?

— Когда лучше применять эти тесты?

— Они оправданны, если есть явные симптомы заболевания или тяжелое течение болезни. Например, пациента привозят в реанимацию (как правило, это уже не первый или второй день болезни), где сразу делают экспресс-тест на антитела. Но для того, чтобы обнаружить коронавирус, нужно найти в организме генетическую информацию, указывающую на возбудителя инфекции. Для этого проводят анализ, который называется полимеразная цепная реакция (ПЦР).

У пациента берут смыв с носоглотки, который исследуют в лаборатории. Получить результат можно в течение трех-пяти часов, но… Много времени уходит на логистику: доставить биоматериал в лабораторию, подготовить пробу и так далее. К тому же лаборатории обычно не работают круглосуточно, поэтому в реальности результата можно ожидать несколько дней. К сожалению, и ПЦР может иногда давать ложноположительный или ложнотрицательный результат.

— Какие еще виды тестов существуют?

— Иммуноферментный анализ (ИФА), который тоже проводится в специально оборудованной лаборатории. Это исследование позволяет выявить антитела, которыми иммунная система отреагировала на заражение коронавирусом. Хотя у ИФА-тестов также не особо безупречная чувствительность и специфичность, но они дают возможность определить факт инфицирования не только во время болезни пациента, но и после его выздоровления. Еще один момент: с помощью этих анализов можно создать базу людей, плазма крови которых спасет жизнь других пациентов, ведь в ней уже есть готовые антитела.

Если провести ИФА-тестирование массово, как хочет Минздрав Украины, то мы получим ответ на главный вопрос: можно ли (и как быстро!) ослабить ограничительные меры и вернуться к привычной жизни. Также выявить тех медработников, кто уже имеет иммунитет к коронавирусу и может без опаски работать с больными (в Украине около пятой части инфицированных людей — медики).

В Украине сейчас ситуация с тестами аховая. Как и со статистикой заболевших людей. Тех, кто реально инфицирован, у нас намного больше, а значит, процент смертности должен быть ниже. Возможно, когда мы все подсчитаем, то окажется, что летальность от этой грозной инфекции будет на уровне или даже ниже гриппа.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Украине разработали и выпустили тест-системы для проверки на коронавирус, основанной на исследовании сыворотки крови. Эти системы дают возможность ставить диагноз не только заболевшим COVID-19, но и так называемым бессимптомным пациентам — людям, которые заразились коронавирусной инфекцией, но перенесли ее без клинических проявлений.

А в США специалисты вооруженных сил разработали новый тест, позволяющий выявлять в крови наличие коронавируса в течение 24 часов после инфицирования.

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