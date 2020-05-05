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Метро в Украине будут открывать в два этапа: что об этом известно
Премьер-министр Денис Шмыгаль не готов к открытию метрополитенов ранее, чем на III-IV этапах ослабления карантина в Украине.
По словам главы правительства в эфире Украинского радио, ежедневно метрополитен в украинских городах перевозит более двух миллионов пассажиров, что в условиях продолжающейся пандемии может стоить сотен жизней.
Таким образом, открывать метро будут поэтапно — сначала поезда начнут перевозить пассажиров по спецпропускам (по аналогии с общественным транспортом), а уже затем работу возобновят в обычном режиме.
Напомним, в офисе президента Украины считают, что метрополитены в Киеве, Днепре и Харькове возобновят работу не ранее, чем в начале июля 2020 года.
А тем временем в рамках ослабления карантина в Украине с 11 мая возобновится проведение плановых хирургических операций, откроются рынки, заведения общественного питания и магазины непродовольственных групп компаний.
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