- 13:49 Жертва пропаганды: в Кривом Роге пенсионер подпольно изготавливал запрещенную символику
- 13:49 Битва титанов: в Лас-Вегасе пройдет «самый тяжелый» поединок в истории бокса
- 13:33 Ослабление карантина в Киеве: каким рынкам разрешили работать
- 13:05 На военном объекте оккупантов в Крыму зафиксировали новую вспышку коронавируса
- 12:51 Метро в Украине будут открывать в два этапа: что об этом известно
- 12:43 Израиль сообщил о серьезном прорыве в создании вакцины против COVID-19
- 12:34 Филипп Киркоров с семьей сдал тест на коронавирус
- 12:32 Появилось видео штурма квартиры россиянина, угрожавшего взорвать дом под Киевом
- 12:27 Жену экс-футболиста сборной Англии арестовали после покушения на убийство: что известно
- 12:18 Когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад: ученые дали прогноз
- 12:16 Обнуление может не помочь: Путину предрекли досрочный уход
- 12:15 Сына и внука Таисии Повалий чуть не убило дерево
Ослабление карантина в Киеве: каким рынкам разрешили работать
В ближайшие дни в Киеве начнут работать пять продовольственных рынков — они соответствуют требованиям, которые действуют в условиях карантина. Как сообщил на брифинге городской голова Киева Виталий Кличко, Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков в Киеве на соответствие карантинным требованиям. Разрешение получили только пять из них.
Во вторник, 5 мая, открываются Маяк (Деснянский), Демеевский (Голосеевский район) и Базар на Лесной. В среду, 6 мая, начнут работать Владимирский и Печерский.
По словам городского головы, еще несколько дней назад требованиям к возобновлению работы не соответствовал ни один из рынков.
Как сообщалось ранее, киевлян предупредили, что карантин может привести к перебоям в предоставлении коммунальных услуг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».