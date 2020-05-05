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Украина

Ослабление карантина в Киеве: каким рынкам разрешили работать

13:33 5 мая 2020 71
Рынок
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни в Киеве начнут работать пять продовольственных рынков — они соответствуют требованиям, которые действуют в условиях карантина. Как сообщил на брифинге городской голова Киева Виталий Кличко, Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков в Киеве на соответствие карантинным требованиям. Разрешение получили только пять из них.

Во вторник, 5 мая, открываются Маяк (Деснянский), Демеевский (Голосеевский район) и Базар на Лесной. В среду, 6 мая, начнут работать Владимирский и Печерский.

По словам городского головы, еще несколько дней назад требованиям к возобновлению работы не соответствовал ни один из рынков.

Как сообщалось ранее, киевлян предупредили, что карантин может привести к перебоям в предоставлении коммунальных услуг.

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