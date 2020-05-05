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- 14:14 Надежда Бабкина разозлила россиян своим исцелением от коронавируса
Надежда Бабкина разозлила россиян своим исцелением от коронавируса (видео)
Популярная российская певица Надежда Бабкина, которая недавно поблагодарила врачей за то, что поставили ее на ноги после коронавируса, разозлила соотечественников.
Дело в том, что Бабкина опубликовала видео, на котором в красивом костюме и с макияжем призывает россиян оставаться дома 9 мая и петь «День Победы». «А я начну», — заявила Бабкина. Сперва она пела слабым хриплым голосом, но после разошлась и показала, на что способна.
Подписчики певицы назвали ее лгуньей. Они не верят, что у Бабкиной был коронавирус. Кома, пораженные легкие, питание через трубочку — все это, решили пользователи сети, певица придумала ради пиара.
«Что делает коронавирус животворящий! Женщина две недели в реанимации!!! Речь пропала!!! И вот… как с лучшего курорта вернулась!!! Или всех лечат по-разному??? А, может, Бабкина и вовсе не на ИВЛ была, а очередную „поправку“ внешности делала??? Как-то даже неудобно за такое лицемерие!», «Очень вас уважала. Почему так людей за дураков держат? Весь народ уже все понял. Очень обидно», «Ещё неделю назад говорили, что у неё пограничное состояние. А сегодня — как и вообще не болела. Наверное, как Алибасов нас дурил, так и тут», «Не хочется смотреть на этих врунов, врет и не краснеет, сейчас по передачам побежит — бабло косить», — возмущаются в сети.
Отметим, что не верят в России и в коронавирусную болезнь Льва Лещенко. В сети подозревают, что это хитрый сценарий, чтобы заставить простых людей оставаться дома.
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