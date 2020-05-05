Надежда Бабкина разозлила россиян своим исцелением от коронавируса (видео)

Шоу-бизнес

Популярная российская певица Надежда Бабкина, которая недавно поблагодарила врачей за то, что поставили ее на ноги после коронавируса, разозлила соотечественников.

Дело в том, что Бабкина опубликовала видео, на котором в красивом костюме и с макияжем призывает россиян оставаться дома 9 мая и петь «День Победы». «А я начну», — заявила Бабкина. Сперва она пела слабым хриплым голосом, но после разошлась и показала, на что способна.

Подписчики певицы назвали ее лгуньей. Они не верят, что у Бабкиной был коронавирус. Кома, пораженные легкие, питание через трубочку — все это, решили пользователи сети, певица придумала ради пиара.

«Что делает коронавирус животворящий! Женщина две недели в реанимации!!! Речь пропала!!! И вот… как с лучшего курорта вернулась!!! Или всех лечат по-разному??? А, может, Бабкина и вовсе не на ИВЛ была, а очередную „поправку“ внешности делала??? Как-то даже неудобно за такое лицемерие!», «Очень вас уважала. Почему так людей за дураков держат? Весь народ уже все понял. Очень обидно», «Ещё неделю назад говорили, что у неё пограничное состояние. А сегодня — как и вообще не болела. Наверное, как Алибасов нас дурил, так и тут», «Не хочется смотреть на этих врунов, врет и не краснеет, сейчас по передачам побежит — бабло косить», — возмущаются в сети.

Отметим, что не верят в России и в коронавирусную болезнь Льва Лещенко. В сети подозревают, что это хитрый сценарий, чтобы заставить простых людей оставаться дома.

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