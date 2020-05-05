Украина

На работу — в понедельник: названа дата выхода Рады из карантина

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал постановление, согласно которому Верховная Рада возобновит работу согласно календарному плану с 18 мая 2020 года.

В тексте документа предлагается признать утратившим силу п. 1 постановления парламента «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина» и с 18 мая перейти к работе в режиме согласно календарному плану третьей сессии.

Проект постановления размещен на сайте Верховной Рады во вторник, 5 мая.

Напомним, в пятницу, 7 мая, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся вопросов здравоохранения и защиты медиков в период пандемии коронавируса.

Последнее внеочередное заседание Рады состоялось 30 апреля. Тогда в повестку дня не включили ни одного законопроекта по противодействию пандемии COVID-19.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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