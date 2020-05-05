Политика

Рада соберется 7 мая, чтобы решить важный для медиков вопрос

Парламентская фракция «Европейская солидарность» инициировала проведение внеочередного пленарного заседания парламента до конца недели, т. е. 7 мая. По словам сопредседателя фракции, экс-президента Петра Порошенко, инициативу поддержали 157 народных депутатов, включая четырех представителей партии «Слуга народа». Напомним, количество зараженных COVID-19 депутатов растет.

Таким образом, это может стать первым случаем созыва внеочередной сессии Рады по требованию оппозиции.

В повестку дня внесут законопроекты о профессиональном страховании медиков, разработанные депутатами «ЕС» и фракции «Голос». Отметим, что уже по состоянию на конец апреля в Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи врачей.

«Врачей должны страховать также, как солдат на фронте, и в случае, если врач заболел, выполняя свои служебные обязанности, то страховая сумма составляет не меньше 200 тыс. грн, а если, не дай бог, будет смертельный случай среди врачей, то семья врачей должна получить не меньше 1,5 млн грн», — озвучил предложение своей фракции Порошенко.

Тем временем спикер Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал, что внеочередное заседание «скорее всего» состоится в следующий вторник, 12 мая.

Отметим, что последнее внеочередное заседание Рады состоялось 30 апреля, при этом в повестку дня не включили ни одного законопроекта по противодействию пандемии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter