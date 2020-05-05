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Рада соберется 7 мая, чтобы решить важный для медиков вопрос
Парламентская фракция «Европейская солидарность» инициировала проведение внеочередного пленарного заседания парламента до конца недели,
Таким образом, это может стать первым случаем созыва внеочередной сессии Рады по требованию оппозиции.
В повестку дня внесут законопроекты о профессиональном страховании медиков, разработанные депутатами «ЕС» и фракции «Голос». Отметим, что уже по состоянию на конец апреля в Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи врачей.
«Врачей должны страховать также, как солдат на фронте, и в случае, если врач заболел, выполняя свои служебные обязанности, то страховая сумма составляет не меньше 200 тыс. грн, а если, не дай бог, будет смертельный случай среди врачей, то семья врачей должна получить не меньше 1,5 млн грн», — озвучил предложение своей фракции Порошенко.
Тем временем спикер Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал, что внеочередное заседание «скорее всего» состоится в следующий вторник, 12 мая.
Отметим, что последнее внеочередное заседание Рады состоялось 30 апреля, при этом в повестку дня не включили ни одного законопроекта по противодействию пандемии.
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