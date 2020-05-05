Украина

Стало известно, когда могут возобновить работу детских садов в Киеве

Воспитательный процесс в детских садах Киева может возобновиться после того, как правительство ослабит карантинные меры, продленые до 22 мая. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Киевской госгорадминистрации Анна Старостенко.

«Надеюсь, что с 22 мая карантинные меры будут достаточно ослаблены, чтобы мы смогли открыть садики. Ведь многим родителям нужно будет выходить на работу и остро встанет вопрос о том, на кого оставить маленьких», — написала она.

Сейчас в детских дошкольных учреждениях проводится подготовительная работа по восстановлению образовательного процесса.

Старостенко отметила, что для того, чтобы нормально заработали садики, нужно чтобы возобновил работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на свои рабочие места.

По мнению чиновницы, ориентировочная дата открытия детских садов — через 14 дней после решения Кабмина о восстановлении учебного процесса.

Напомним, в школах занятия в режиме онлайн продлятся до 31 мая. До 1 июля должен быть завершен учебный год и рассмотрены вопросы о переводе учащихся в следующий класс.

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