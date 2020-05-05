26.86 / 27.15 28.95 / 29.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, когда могут возобновить работу детских садов в Киеве

20:36 5 мая 2020 361
детсад
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Воспитательный процесс в детских садах Киева может возобновиться после того, как правительство ослабит карантинные меры, продленые до 22 мая. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Киевской госгорадминистрации Анна Старостенко.

«Надеюсь, что с 22 мая карантинные меры будут достаточно ослаблены, чтобы мы смогли открыть садики. Ведь многим родителям нужно будет выходить на работу и остро встанет вопрос о том, на кого оставить маленьких», — написала она.

Сейчас в детских дошкольных учреждениях проводится подготовительная работа по восстановлению образовательного процесса.

Старостенко отметила, что для того, чтобы нормально заработали садики, нужно чтобы возобновил работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на свои рабочие места.
По мнению чиновницы, ориентировочная дата открытия детских садов — через 14 дней после решения Кабмина о восстановлении учебного процесса.

Напомним, в школах занятия в режиме онлайн продлятся до 31 мая. До 1 июля должен быть завершен учебный год и рассмотрены вопросы о переводе учащихся в следующий класс.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Даяна Ястремская

Ястремская порадовала болельщиков горячим «пляжным» снимком (фото)

пожар

На Луганщине грузовик "Новой почты" сгорел вместе со всеми посылками (видео)

Глеб Битюков

«Узнав, что врач в Украине получает 200–400 евро, итальянцы спрашивали: «За час?»

София Ротару

Сын Софии Ротару рассказал, как она живет на карантине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер