Ястремская порадовала болельщиков горячим «пляжным» снимком (фото)

Спорт

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-ю строчку в мировом женском рейтинге, на время карантина вернулась домой. Свободное время спортсменка посвящает прогулкам по родной Одессе — правда, скучает за полноценными тренировками и турнирами.

«Я люблю быть дома, проводить время с близкими. Но еще больше я хочу вернуться в тур и играть на турнирах. Обнимаю всех!» — подписала Даяна фотографию на Потемкинской лестнице.

Также Ястремская радует своих подписчиков «горячими» фото. На этот раз Даяна решила одеть яркий красный купальник, видимо, скучая за пляжным сезоном, и нарвалась на множество комплиментов. «Красота в глазах наблюдающего», – подписала спортсменка снимок, который за шесть часов набрал больше восьми тысяч лайков.

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