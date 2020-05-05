«Не укладывается в голове»: Ломаченко откровенно рассказал, как относится к россиянам (видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко вместе с кумом Александром Усиком принял участие в съемках фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе», который был опубликован на Youtube-канале «Корсунская пустынь».

Наш соотечественник, который ранее призвал всех православных христиан рисовать кресты на дверях своих домов, после чего извинялся за публикацию непроверенной информации, попытался донести зрителям, почему до сих пор считает едиными украинский и русский народы.

«Я не стесняюсь этого, и я не хочу молчать о том, что я православный. Готов нести всю ответственность за это. У меня очень много друзей и родственников в России, соперники также. Я со всеми общаюсь, дружу и поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, воюющая с нашей страной. Это, как минимум, не укладывается в моей голове.

По сути, мы являемся одним народом. С детства для меня не было раздельного понятия «Россия», «Украина», «Беларусь», о том, что там другие люди, это другая страна, что между нами граница какая-то. Такого не было никогда. Я все время думал, что мы единый народ, православные христиане, и мы живем все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру", — поведал Василий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вокруг менеджера Усика разразился громкий скандал из-за двойного гражданства.

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