Смерть отменяется: в Мексике жителям города запретили умирать из-за COVID-19

Мир

В далекой латиноамериканской стране Мексике, где пляжи во время карантина оккупировали крокодилы, в одном из муниципалитетов под названием Соконуско (штат Веракрус) глава исполнительной власти по имени Роландо Росас запретил местным жителям умирать от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте местного телеканала «Телевиса».

Уточняется, что «запрет» Росаса размещен на баннере в центре населенного пункта.

«В соответствии с распоряжением [администрации] муниципалитета, на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса», — гласит его текст.

Уточняется, что в Соконуско с населением порядка 5,2 тыс. человек до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения. По словам Росаса, таким образом он решил привлечь внимание населения к необходимости по-прежнему соблюдать меры, нацеленные на предотвращение распространения заболевания.

«Думаю, что стратегия сработала», — сказал политик в интервью региональному изданию.

Телеканал напоминает, что с 28 февраля по настоящее время новым коронавирусом в Мексике заразились 24 905 человек, при этом только у 6 696 из них симптомы заболевания проявились за последние 14 дней. Умер в общей сложности 2 271 инфицированный пациент. Правительство страны 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

При этом президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 16 апреля предположил, что Мексика сможет вернуться к нормальной жизни 1 июня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по состоянию на вечер вторника число инфицированных новым коронавирусом во всем мире достигло 3 миллионов 706 тысяч 482 человек. Скончались 256 тысяч 611 больных. Выздоровели 1 миллион 234 тысяч 440 пациентов. Активными остаются 2 миллиона 215 тысяч 430 случаев. В критическом состоянии в больницах находятся 49 тысяч 323 зараженных. Уровень смертности снизился до 17%.

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