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Налегайте на клетчатку: в ВОЗ назвали продукты, которые защитят от роста жира на животе во время самоизоляции

2:46 6 мая 2020 58
Жир на животе
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что поп-королю Филиппу Киркорову удалось во время самоизоляции похудеть на 30 кг, его результат — скорее исключение из правил: опыт показывает, что находясь подолгу в стенах своих квартир, люди меньше двигаются и чаще используют еду, чтобы справиться с эмоциональным напряжением.

Наиболее вредным для здоровья в этом плане является рост жира на животе. Увеличение жировой массы в этой области тела связано с развитием воспаления, которое провоцирует целый ряд нарушений, способствующих возникновению предиабета и диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гормональных сбоев.

Как защитить себя от подобных проблем?

Представители ВОЗ констатируют: рацион, содержащий много цельных растительных продуктов, богатых пищевыми волокнами, поможет поддержать здоровое состояние пищеварительной системы, избежать полноты и роста жира на животе в условиях самоизоляции, говорится в сообщении европейского подразделения организации.

«Продукты с высоким содержанием пищевых волокон помогают долго оставаться сытыми, предотвращают переедание, ведущее к увеличению веса — особенно вокруг живота. Таким образом, добавление в рацион продуктов, богатых клетчаткой, может помочь оставаться в форме и не набирать вес, пока вы находитесь дома», — считают эксперты ВОЗ.

Особенно эффективными борцами с жиром на животе, по их мнению, являются следующие четыре продукта.

Цветная капуста. Исследования показывают: если увеличить свое ежедневное потребление растворимой клетчатки на 10 граммов, масса жира в брюшной полости уменьшается на 3,7%. Данный продукт — ее богатейший источник. Помимо того, в нем имеются витамины группы В, антиоксиданты.

Морковь. Сырая морковка, помимо обилия пищевых волокон, содержит каротиноиды (бета-каротин и лютеин), являющиеся одними из лучших натуральных веществ, способных укреплять иммунную систему.

Свекла. Высокое содержание воды, волокно, белок в составе данного продукта хорошо снижают аппетит, дают долгое чувство сытости — это очень важно для поддержания веса и похудения.

Брокколи. Овощ наполнен мощными антиоксидантами, которые обеспечивают здоровые функции клеток, предотвращают некоторые виды рака. Антиоксиданты и клетчатка продукта улучшают иммунитет, снижают уровень сахара в крови.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Канаде выяснили, что у некоторых женщин могут появляться излишние жировые отложения в теле из-за дефицита кальция в рационе.

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