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Антирекорд: в Днепропетровской области впервые с начала эпидемии выявили почти сто новых случаев COVID-19
В Днепропетровской области, которая в редких случаях стремилась стать лидером в печальном антирейтинге по количеству заболевших коронавирусом, по состоянию на вечер вторника зафиксировано 90 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Для области это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии, говорится в сообщении Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.
«Наибольшее количество заболевших COVID за сутки в нашей области. Всего 90», — сказано в сообщении.
Отмечается, что география новых случаев заболевания по области следующая:
- г. Днепр — 35,
- Кривой Рог — 40
- Никополь — 3,
- г. Камянское — 1,
- Новомосковск — 1
- Днепровский район — 1,
- Криничанский -1
- Новомосковский район — 1,
- Софиевский район — 6
- Солонянский район 1.
«По состоянию
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 5 мая в Украине подтверждены 12 697 случаев COVID-19. Зафиксированы 316 случаев с летальным исходом и 1875 случаев выздоровления пациентов. Лидером печального антирейтинга продолжает оставаться Черновицкая область, где количество заболевших приблизилось к двум тысячам — COVID-19 диагностировали у 1948 людей.
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