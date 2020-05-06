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Антирекорд: в Днепропетровской области впервые с начала эпидемии выявили почти сто новых случаев COVID-19

3:55 6 мая 2020 46
Коронавирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Днепропетровской области, которая в редких случаях стремилась стать лидером в печальном антирейтинге по количеству заболевших коронавирусом, по состоянию на вечер вторника зафиксировано 90 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Для области это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии, говорится в сообщении Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.

«Наибольшее количество заболевших COVID за сутки в нашей области. Всего 90», — сказано в сообщении.

Отмечается, что география новых случаев заболевания по области следующая:

  • г. Днепр — 35,
  • Кривой Рог — 40
  • Никополь — 3,
  • г. Камянское — 1,
  • Новомосковск — 1
  • Днепровский район — 1,
  • Криничанский -1
  • Новомосковский район — 1,
  • Софиевский район — 6
  • Солонянский район 1.

«По состоянию на 05.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568 случаев», — уточнили в облсовете.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 5 мая в Украине подтверждены 12 697 случаев COVID-19. Зафиксированы 316 случаев с летальным исходом и 1875 случаев выздоровления пациентов. Лидером печального антирейтинга продолжает оставаться Черновицкая область, где количество заболевших приблизилось к двум тысячам — COVID-19 диагностировали у 1948 людей.

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