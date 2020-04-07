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За два дня — 21 заболевший: власти закрывают город Первомайск на Днепропетровщине
В Днепропетровской области произошел всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19 — за два дня 20 новых случаев инфицирования было подтверждено в городе Первомайске (120 километрах от Днепра). Напомним, до сих пор Минздрав подтверждал только 15 случаев заболевания в регионе.
Более того, по неподтвержденным данным, в городе насчитывается еще более 600 подозрений на коронавирус. Такой рост количества заболевших связан с пренебрежением карантинных ограничений — проведением в городе международной баптистской конференции.
Для недопущения дальнейшего распространения заболевания областная комиссия приняла решение с 9:00 8 апреля ограничить въезд и выезд из Первомайска. С таким заявлением выступил глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко.
Ограничения будут аналогичны тем, что введены в областном центре.
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