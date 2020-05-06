- 06:28 В США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детей
- 05:40 Раздевается по много раз за день: модель Playboy нашла способ, как заставить поклонников не выходить из дома
- 04:55 Не только ЕС: у Зеленского оценили возможность отмены безвиза из-за COVID-19
- 04:30 Следите за пальцами: медики обнаружили новый симптом COVID-19
- 03:55 Антирекорд: в Днепропетровской области впервые с начала эпидемии выявили почти сто новых случаев COVID-19
- 03:30 Аппараты ИВЛ убивают: ученые пришли к неожиданным выводам
- 02:46 Налегайте на клетчатку: в ВОЗ назвали продукты, которые защитят от роста жира на животе во время самоизоляции
- 01:55 Госпитализировать некуда: в больницах Черновцов закончились места для больных COVID-19
- 01:30 В прямом эфире без штанов: чиновник влип в скандал во время онлайн-совещания (забавное видео)
- 00:55 Боевики обстреляли позиции ВСУ, ранены украинские военные
- 00:40 Самый яркий звездопад в году: украинцы смогут наблюдать метеорный дождь эта-Аквариды
- 00:12 Юрьев день 2020: что нельзя делать 6 мая
В США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детей
В американском городе Нью-Йорке, который в значительной степени пострадал от коронавируса, впервые отметили губительное воздействие заболевания на детей.
Об этом написал в своем Twitter мэр одного из самых крупных городов мира Билл де Блазио.
По его словам, несмотря на прежнюю уверенность в том, что COVID-19 в большей мере воздействует на представителей старшего поколения, за последние недели в городе зафиксированы 15 случаев, когда заболевание вызывало синдром системного воспалительного ответа у детей.
Таким термином врачи называют состояние зараженного ребенка, при котором у него очень болезненно проявляются такие симптомы, как жар, сыпь, боли в животе, рвота.
«Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь», — написал мэр.
Он добавил, что департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам Нью-Йорка немедленно сообщать обо всех пациентах младше 21 года, пишет «Лента.ру».
Издание напоминает, что специалисты из Италии и Великобритании нашли связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей. Так, в США у троих зараженных коронавирусом детей выявили редкий воспалительный синдром. Он схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Однако эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в большинстве случаев дети легко переносят болезнь и полностью выздоравливают.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом детей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.