Мир

В США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детей

В американском городе Нью-Йорке, который в значительной степени пострадал от коронавируса, впервые отметили губительное воздействие заболевания на детей.

Об этом написал в своем Twitter мэр одного из самых крупных городов мира Билл де Блазио.

По его словам, несмотря на прежнюю уверенность в том, что COVID-19 в большей мере воздействует на представителей старшего поколения, за последние недели в городе зафиксированы 15 случаев, когда заболевание вызывало синдром системного воспалительного ответа у детей.

Таким термином врачи называют состояние зараженного ребенка, при котором у него очень болезненно проявляются такие симптомы, как жар, сыпь, боли в животе, рвота.

«Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это свирепая болезнь», — написал мэр.

Он добавил, что департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам Нью-Йорка немедленно сообщать обо всех пациентах младше 21 года, пишет «Лента.ру».

Издание напоминает, что специалисты из Италии и Великобритании нашли связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей. Так, в США у троих зараженных коронавирусом детей выявили редкий воспалительный синдром. Он схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Однако эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в большинстве случаев дети легко переносят болезнь и полностью выздоравливают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом детей.

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