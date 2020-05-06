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Похолодание и грозы: синоптики рассказали, кому особо не повезет с погодой
Ближайшие несколько дней в Украине снова будут дождливыми и прохладными.
По данным Укргидрометцентра, в среду, 6 мая, дожди с грозами ожидаются на всей территории Украины, кроме западных регионов. На западе также будет дождливо, но без гроз. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях осадки ожидаются сильными. Средняя температура воздуха днем — до +14+16 градусов. На западе страны — до +15 градусов.
В Киеве 6 мая — периодический дождь, западный ветер и похолодание до +15 градусов. В четверг, 7 мая, похолодает еще на 2−4 градуса.
В четверг, 7 мая, на всей остальной территории — дожди с грозами. Без грома и молний останутся только Тернопольская и Ровенская области. Температура воздуха +11-+16, в Луганской и Донецкой областях до +21.
«ФАКТЫ» публиковали фото из Харькова, где в результате обильного ливня подтопило часть рынка «Барабашово». Днем ранее в Киеве от сильного дождя пострадал торгово-развлекательный центр.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!