Украина

Зеленский определился с должностью для Саакашвили: журналист раскрыл детали

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили может получить должность секретаря Национального совета реформ. Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, уточнив, что его полномочия будут расширены.

Бутусов отметил, что Зеленский дает Саакашвили «государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах».

Журналист считает, что назначением Саакашвили (врага президента РФ Владимира Путина) Зеленский посылает важный сигнал Путину.

«С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает не действительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа», — отмечает Бутусов.

Он также утверждает, что Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили.

Указ о назначении якобы должен быть подписан уже в среду, 6 мая.

Напомним, Национальный совет реформ — это консультативно-совещательный орган, существует с августа 2014 года. Возглавляется совет президентом, глава государства сам отвечает за подбор своих консультантов.

Саакашвили уже входил в состав Национального совета реформ во времена президентства Петра Порошенко. Тогда на одном из заседаний Саакашвили вступил в перепалку с главой МВД Арсеном Аваковым.

«ФАКТЫ» писали о том, что идея назначить Михеила Саакашвили на должность вице-премьера в правительстве Дениса Шмыгаля не нашла поддержки среди народных депутатов и вызвала возмущение нынешнего руководства Грузии.

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