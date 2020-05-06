- 11:26 Взрывы на складах в Балаклее: в СБУ озвучили важную информацию о расследовании
- 11:16 В Донецке переполох: возле здания «полиции» прогремел мощный взрыв
- 11:11 85-летняя актриса Джуди Денч стала старейшей «девушкой с обложки» британского журнала Vogue
- 11:02 Звезда сериала «Школа» показала горячее фото и заговорила о смерти
- 11:02 В Карпаты вернулась зима: опубликованы впечатляющие фото
- 10:54 ВНО-2020 пройдет в непривычном формате: что известно на данный момент
- 10:32 Бьют и угрожают заразить СПИДом: в СИЗО в Кропивницком издеваются над задержанными
- 10:21 Тестирование на коронавирус и самоизоляция пациентов: как будут проводить плановые операции во время карантина
- 10:19 Лучший теннисист мира рассказал, как играл матч пьяным
- 10:16 Что будет с курсом доллара в мае: прогноз экспертов
- 10:14 Война за еду: стервятники отбили добычу у гепарда, но ее у них отнял лев
- 10:03 Прямо в цель: уничтожение огневой точки оккупантов на Донбассе попало на видео
Взрывы на складах в Балаклее: в СБУ озвучили важную информацию о расследовании
Несмотря на выводы временной следственной комиссии Верховной Рады о том, что пожар и взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области в 2017 году были спровоцированы не атакой беспилотника, а закладкой взрывчатки на открытой территории, Служба безопасности продолжает расследование этого ЧП.
«Досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины», — говорится в ответе украинской спецслужбе на запрос «РБК-Украина».
В то же время в СБУ не комментируют выводы парламентской комиссии о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике, ссылаясь на тайну следствия. По состоянию на 5 мая, по этому делу еще никому не было сообщено о подозрении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, опубликовавший информацию о том, что взрывы в Балаклее были спровоцированы подрывом специальных снарядов, которые заранее были заложены в землю в 10 разных местах, нарвался на жесткую критику в социальных сетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...