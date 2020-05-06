Украина

Взрывы на складах в Балаклее: в СБУ озвучили важную информацию о расследовании

Несмотря на выводы временной следственной комиссии Верховной Рады о том, что пожар и взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области в 2017 году были спровоцированы не атакой беспилотника, а закладкой взрывчатки на открытой территории, Служба безопасности продолжает расследование этого ЧП.

«Досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины», — говорится в ответе украинской спецслужбе на запрос «РБК-Украина».

В то же время в СБУ не комментируют выводы парламентской комиссии о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике, ссылаясь на тайну следствия. По состоянию на 5 мая, по этому делу еще никому не было сообщено о подозрении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, опубликовавший информацию о том, что взрывы в Балаклее были спровоцированы подрывом специальных снарядов, которые заранее были заложены в землю в 10 разных местах, нарвался на жесткую критику в социальных сетях.

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