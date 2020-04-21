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«Теперь ждем торнадо»: в сети обсуждают фото пылевого вихря под Киевом
На Пасху под Киевом был замечен смерч — не совсем типичное явление для этих мест. По данным экологов, появление пылевых бурь в климатических зонах полесья и лесостепи свидетельствует о крайней степени распаханности земель в Украине.
Фото в Facebook опубликовал Александр Смеричаский. Он написал, что это явление наблюдал в 20 километрах от столицы по дороге в село Плесецкое. Одновременно на поле можно было увидеть сразу три вихря, но один из них был самым мощным.
В сети пишут, что климат меняется: и в Украине, как и в Америке, скоро будут часты торнадо. Один из пользователей считает, что если посадить деревья в лесопосадках взамен выгоревших, то смерчи прекратятся.
Напомним, несколько дней назад Киев и пригороды накрыла пылевая буря. Это вместе с пожарами в лесах Чернобыльской зоны отчуждения резко ухудшили экологическую ситуацию в столице — Киев несколько дней подряд возглавлял список самых загрязненных городов мира.
Сегодня столица Украины также находится в первых строках рейтинга грязных городов. Но воздух в городе стал гораздо чище.
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