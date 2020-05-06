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Украина

«Процент смертности должен быть ниже»: инфекционист указал на проблему с тестированием на коронавирус

8:04 6 мая 2020 144
тесты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где по данным на утро 5 мая подтверждены 12 697 случаев COVID-19, в том числе 316 случаев с летальным исходом, ситуация с тестированием на коронавирус, как и со статистикой инфицированных, не соответствует реальному положению дел. Такое предположение в интервью «ФАКТАМ» высказал врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По его мнению, тех, кто реально инфицирован, в Украине намного больше, поэтому процент смертности должен быть ниже.

«Возможно, когда мы все подсчитаем, то окажется, что летальность от этой грозной инфекции будет на уровне или даже ниже гриппа», — предполагает инфекционист.

По его информации, сегодня ни одна компания в мире не выпускает абсолютно точные тесты.

«Быстрые» тесты, которые свободно продаются в аптеках, часто дают недостоверный результат. Компании их выпускающие гарантируют качество тестов, но не правильность полученных результатов.

ПЦР-тесты тоже могут иногда давать ложноположительный или ложнотрицательный результат.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине создана надежная тест-система для массовой проверки населения на коронавирус.

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