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Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют фаянсовую свадьбу (фото)

12:45 29 апреля 2020 87
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют девятую годовщину со дня своего венчания — так называемую фаянсовую или ромашковую свадьбу. Герцог и герцогиня Кембриджские в честь этого события опубликовали в соцсетях архивное фото, поблагодарив фанатов королевской семьи за многочисленные поздравления в их адрес.

Никаких торжеств супруги, которые находятся на карантине вместе с тремя своими детьми, не устраивали. Они отмечают годовщину в узком семейном кругу.
Уильям и Кейт познакомились в 2001 году, во время учебы в университете. О своей помолвке объявили в ноябре 2010 года.

Свадьба внука королевы Елизаветы, занимающего второе место в очереди на престол после своего отца Чарльза, состоялась в Вестминистерском аббатстве в Лондоне в присутствии около 1900 гостей. За несколько часов до бракосочетания королева даровала Уильяму и Кейт титулы герцога и герцогини Кембриджских.
Во время церемонии на Кэтрин Миддлтон было белое платье от Alexander McQueen, а голову ее венчала одолженная ей королевой платиновая тиара с бриллиантами от Cartier.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми.

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