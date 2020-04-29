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Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют фаянсовую свадьбу (фото)
29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют девятую годовщину со дня своего венчания — так называемую фаянсовую или ромашковую свадьбу. Герцог и герцогиня Кембриджские в честь этого события опубликовали в соцсетях архивное фото, поблагодарив фанатов королевской семьи за многочисленные поздравления в их адрес.
Никаких торжеств супруги, которые находятся на карантине вместе с тремя своими детьми, не устраивали. Они отмечают годовщину в узком семейном кругу.
Уильям и Кейт познакомились в 2001 году, во время учебы в университете. О своей помолвке объявили в ноябре 2010 года.
Свадьба внука королевы Елизаветы, занимающего второе место в очереди на престол после своего отца Чарльза, состоялась в Вестминистерском аббатстве в Лондоне в присутствии около 1900 гостей. За несколько часов до бракосочетания королева даровала Уильяму и Кейт титулы герцога и герцогини Кембриджских.
Во время церемонии на Кэтрин Миддлтон было белое платье от Alexander McQueen, а голову ее венчала одолженная ей королевой платиновая тиара с бриллиантами от Cartier.
Nine years ago today thank you for all your lovely messages on The Duke and Duchess of Cambridge's wedding anniversary! pic.twitter.com/Pw2pPmQ1R9— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 29, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео с тремя своими детьми.
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