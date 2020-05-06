Здоровье и медицина

Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии

В среду, 6 мая, после двухнедельного лечения в стационаре одесской ГКБ № 10 от COVID-19 скончался уже второй пациент. Как сообщили в мэрии Одессы, 53-летнего мужчину, умершего 6 мая, госпитализировали в больницу № 10 еще 21 апреля. У него были судороги. «В связи с перекрытием языком дыхательных путей с 22 по 28 апреля его интубировали. Он находился на кислородной поддержке с использованием кислородного концентратора. 30 апреля провели ПЦР-исследование как человека, контактного с подтвержденным случаем COVID-19», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что со 2 мая состояние пациета начало ухудшаться, 3 мая (на 12-е сутки пребывания в стационаре) у него диагностировали пневмонию.

Когда 5 мая поступил положительный результат ПЦР на коронавирус, мужчину перевели в Одесскую городскую инфекционную клиническую больницу. «Состояние больного было очень тяжелым, в семь часов утра 6 мая зарегистрирована смерть», — добавили в мэрии, акцентировав, что при работе с пациентом персонал ГКБ № 10 использовал средства индивидуальной защиты.



Напомним, 22 апреля в ГКБ № 10 от COVID-19 умер 56-летний мужчина. Его госпитализировали за три недели до летального исхода — 30 марта. В мэрии утверждали, что мужчине проводили два ПЦР-исследования. Первое, которое было отрицательным, сделали в связи с плановым обследованием всех пациентов с пневмонией. Положительный ответ ПЦР (второе исследование) был получен в день его смерти — 22 апреля.

По состоянию на утро 6 мая, в Одесской области подтверждены 505 случаев COVID-19. Сейчас в стационаре городской инфекционной больницы находятся 23 пациента с COVID-19. Три человека — в тяжелом состоянии.

«За последние сутки зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая — у врача областного клинического медицинского центра, а также у медсестры и сестры-хозяйки городской клинической больницы № 10», — добавили в мэрии.

Сейчас в ГКБ № 10 закрыты терапевтическое отделение (в нем находился инфицированный больной), реанимация и хирургия.

Больных перенаправляют в Одесскую городскую клиническую больницу № 1. Но и там из-за COVID-19 также закрыто терапевтическое отделение — его работники и специалисты рентген-кабинета контактировали с инфицированным человеком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от COVID-19 умерли два человека в городе Подольске Одесской области. Сначала умерла пациентка,

затем скончался семейный врач, который заведовал поликлиническим отделением больницы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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