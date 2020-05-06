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Здоровье и медицина

На Южноукраинской АЭС массовое заражение коронавирусом

16:51 6 мая 2020 180
Южноукраинская АЭС
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

12 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников Южноукраинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области, зарегистрировано на сегодняшний день. Еще один человек ожидает результата своего анализа.

По информации пресс-службы предприятия, пять работников из числа зараженных COVID-19 находятся в инфекционном отделении местной городской больницы. По словам ее главного врача Веры Шикерской, состояние этих пациентов после недели лечения значительно улучшилось.

Один из сотрудников станции в тяжелом состоянии госпитализирован в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней. Остальные лечатся амбулаторно в самоизоляции.

Выявлены 95 человек, контактировавших с этими больными. У них также взяты пробы на наличие вируса.

В то же время около 700 работников предприятия переведены на дистанционную и посменную работу со снижением нагрузки. А на самой АЭС проводится усиленная дезинфекция помещений и других мест пребывания людей.

На утро 6 мая в Южноукраинске были зарегистрированы 27 случаев COVID-19.

Ранее вспышка коронавирусной инфекции была зафиксировала в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, а также в общежитии при КПИ.

«ФАКТЫ» также писали о вспышке коронавируса в Ровенской областной больнице, где COVID-19 диагностировали уже у 88 медработников.

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