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«У меня нет сомнений»: Познер оправдал захват Крыма и поставил крест на «братскости» украинцев (видео)
Телеведущий Владимир Познер, данные которого занесли в базу сайта «Миротворец», считает, что ему понятна логика захвата Крыма. Об этом он заявил в программе «В гостях у Гордона».
«То, что происходило в Украине (в начале 2014 года), с точки зрения российского руководства, говорило о том, что сегодня-завтра Украина станет членом НАТО. Если это произойдет, то на советской… Российской, извините, границе появятся войска НАТО, можно сказать США. Крым, где базируется в Севастополе российский военно-морской Черноморский флот, станет базой совсем не Черноморского флота, а скажем, американского 6-го флота. С точки зрения этих людей, это являлось экзистенциальной угрозой. И вот, они поступили так, как поступили. Это нарушение? Да, конечно нарушение. Но логика этого нарушения мне понятна», — сказал Познер.
Кроме того, ведущий считает, что крымчане хотели бы, чтобы полуостров вошел в состав РФ.
«Если бы тогда провести опрос населения, хотят ли они быть в составе России, а не Украины, то у меня нет сомнений, что большинство сказало бы да», — отметил Познер.
Также, он уверен, что при наличии плана захвата Украины, он был бы легко реализован.
«Если бы был план захватить Украину, то это можно было б сделать. Никаких проблем», — заявил российский телеведущий.
«Насчет „братского народа“. Вы знаете, я бывал в Украине довольно много до того, как все это произошло. У меня не было ощущения, что это „братский народ“, мне кажется, что это вот „братское“ — это часть советской пропаганды», — добавил Познер.
Ранее Познер заявил, что россияне не умеют наслаждаться каждым моментом жизни.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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«У меня нет сомнений»: Познер оправдал захват Крыма и поставил крест на «братскости» украинцев (видео)
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