- 21:58 Популярный украинский шоумен попал в больницу: что случилось
- 21:51 Социологи зафиксировали самый низкий уровень доверия россиян Путину за 20 лет его правления
- 21:23 Волонтеры предложили сжечь газон стадиона «Динамо»: названа причина
- 21:20 Сначала выпил пива, потом — водки: в Одесской области виновнику смертельного "пьяного" ДТП дали условный срок
- 21:13 Группу детей завалило песком на карьере под Харьковом, погибла 8-летняя девочка
- 20:50 Миллион долларов за вакцину против COVID-19 украинские врачи не получат: названа причина
- 20:23 Медреформа в Украине: Зеленский постеснялся при детях сказать все, что думает о чиновниках
- 20:06 ОРДЛО оказалось на грани экокатастрофы из-за загрязнения водохранилищ: в опасности сотни тысяч людей
- 19:58 В Киеве арестован бывший пленник боевиков, вернувшийся по обмену: что произошло
- 19:46 Пустил в ход нож и пистолет: первые подробности и фото с места резонансного ЧП в Ивано-Франковске
- 19:36 Эксперт отметил единство месседжей по медреформе у президента и министра здравоохранения
- 19:33 Чемпион мира по футболу живет с девушкой, на 15 лет младше его: фото красотки
Миллион долларов за вакцину против COVID-19 украинские врачи не получат: названа причина
На сегодня в Украине не ведется разработка вакцин против коронавирусной инфекции. Обещанное президентом вознаграждение в миллион долларов не решает ключевую проблему украинских ученых. Об этом рассказал Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, он обсуждал вопрос и с Академией наук, и Академией медицинских наук. Ученые не смогут взяться за разработку вакцины, пока отсутствует необходимая лабораторная база.
«Академия медицинских наук готова, если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования», — объяснил Ляшко в интервью «Сегодня».
Базу для исследователей придется создавать с нуля. В перспективе такая современная лаборатория может появиться при Институте эпидемиологии.
«(База) будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований… Сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов», — добавил Ляшко.
Напомним, Всемирный банк оценил стоимость работ по созданию вакцины в 2 млрд долларов. Вакцина против COVID-19 может появиться в ближайшие год-полтора. Разработкой занимаются в общей сложности 115 компаний, институтов и лабораторий во всем мире.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...