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Украина

Миллион долларов за вакцину против COVID-19 украинские врачи не получат: названа причина

20:50 6 мая 2020 533
вакцина
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На сегодня в Украине не ведется разработка вакцин против коронавирусной инфекции. Обещанное президентом вознаграждение в миллион долларов не решает ключевую проблему украинских ученых. Об этом рассказал Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, он обсуждал вопрос и с Академией наук, и Академией медицинских наук. Ученые не смогут взяться за разработку вакцины, пока отсутствует необходимая лабораторная база.

«Академия медицинских наук готова, если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования», — объяснил Ляшко в интервью «Сегодня».

Базу для исследователей придется создавать с нуля. В перспективе такая современная лаборатория может появиться при Институте эпидемиологии.

«(База) будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся для коронавирусной болезни, так и для научных исследований… Сможем разрабатывать определенные диагностические тест-системы или исследовать эффективность лечения определенных препаратов. Также будет возможность заниматься разработкой иммунобиологических препаратов», — добавил Ляшко.

Напомним, Всемирный банк оценил стоимость работ по созданию вакцины в 2 млрд долларов. Вакцина против COVID-19 может появиться в ближайшие год-полтора. Разработкой занимаются в общей сложности 115 компаний, институтов и лабораторий во всем мире.

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