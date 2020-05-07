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Есть вопросы к мухам и клещам: ученые рассказали, какие насекомые могут переносить коронавирус

Распространение коронавирусной инфекции в мире заставило людей задуматься над тем, могут ли кровососущие насекомые переносить COVID-19 по аналогии с блохами и вшами, которые вместе с покусанными ими крысами сыграли огромную роль в эпидемиях чумы, в Средние века выкосивших половину Европы.

Об этом пишет сайт телеканала «360».

Официальная позиция ВОЗ, как известно, гласит о том, нет никаких оснований полагать, что коронавирус передается через укусы насекомых. Эксперты подчеркивают, что коронавирус относится к респираторным вирусам и распространяется в основном при кашле, чихании, со слюной, с выделениями из носа заболевшего человека.

Появились ли новые результаты в данном вопросе, журналисты попросили разъяснить доктора медицинских наук, профессора вирусологии Анатолия Альтштейну.

Он также заявил, что комары распространять коронавирусную инфекцию не способны.

«От комаров вы, конечно, не заразитесь, вирус комарами не переносится. Он кусает человека, всасывает инфицированную кровь, затем кусает другого человека, но его не заразит. Вирус должен попасть в желудок, а затем в слюнные железы. Но в них коронавирус не может содержаться. Он для такого переноса не предназначен. Механический перенос крайне маловероятен», — успокоил эксперт.

Что касается мух, то они вполне способны переносить COVID-19, и в этом смысле определенно опасны и вредны.

«На своих лапках они могут переносить все, что угодно, они распространяют грязь. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда мухи способны его перенести. Например, на продукты питания. Тут необходимо соблюдение гигиены. Когда их станет много, они смогут участвовать в распространении коронавирусной инфекции», — признал вирусолог.

В свою очередь, еще один эксперт, энтомолог Константин Китаев заявил, что пока наука не располагает данными о том, что какие-либо насекомые могут передавать коронавирусы. Семейство вирусов в принципе их не поражает, и с ними не передается.

По мнению Китаева, относительно переноса коронавируса есть вопрос к клещам.

«Все знают, что клещи иксодовые переносят вирусный энцефалит. Он размножается в самих клещах. Они так же являются его основным хозяином и сами, получается, болеют этим вирусом. И могут передавать через свой укус человеку», — уточнил энтомолог.

При этом Китаев подчеркнул, что даже если произойдет мутация коронавируса, и он внезапно начнет поражать насекомых, заразиться им человеку будет довольно трудно.

«Вирус приобретает какие-то свойства, позволяющие поражать насекомых, при этом теряет свойства, позволяющие поражать людей. Вероятность, что сможет передаваться и к насекомым, к комарам и обратно, она очень мала», — резюмировал эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказывала, что мухи переносят огромное количество возбудителей болезней. Вместе с мухами на продукты попадают возбудители кишечных инфекций, глазных и кожных инфекций, а также гельминты.

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