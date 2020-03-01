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Здоровье и медицина

Эпидемия коронавируса: ученые узнали, переносят ли его комары

17:52 1 марта 2020 268
комары
Инф. «ФАКТОВ»

Всемирная организация здравоохранения развеяла один из мифов о новом коронавирусе COVID-19. В обращениях к специалистам ВОЗ часто встречался вопрос: передается ли новый вирус через укусы комаров, наподобие вируса Зика и других. Экспертам ВОЗ пришлось вступиться за насекомых.

«Нет никаких доказательств, что вирус может передаваться через комаров. Коронавирус COVID-19 распространяется в основном, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Также были случаи распространения инфекции через слюну, выделения из носа», — говорится в заявлении ВОЗ для AsiaOne.

При передаче вируса от человека к человеку ВОЗ считает особенно опасной дистанцию до двух метров. Когда расстояние между инфицированным и здоровым больше 1,80−2,0 метров, риск заразиться снижается в разы.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения повысила оценку угрозы от коронавируса на глобальном уровне. Риск распространения вируса ВОЗ назвала очень высоким. К странам, где зафиксированы летальные случаи от коронавируса, добавились Австралия и Таиланд.

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Эпидемия коронавируса: ученые узнали, переносят ли его комары

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