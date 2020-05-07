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И один в поле клиент: в Швеции открылся ресторан для соблюдающих самолизоляцию посетителей (видео)

В Швеции, где так и не был введен строгий карантин, граждане, тем не менее, не хотели бы рисковать своим здоровьем, поэтому ищут места, максимально обеспечивающие их безопасность.

Специально для таких людей открылся ресторан Bord för En («Стол для одного») расположен посреди поляны недалеко от городка Рансетер, пишет Metro.

Меню предлагает «трапезу из трех блюд в сопровождении внутреннего монолога». Это звучит очень адекватно в условиях пандемии коронавируса, по крайней мере, для тех, кто еще не сыт по горло одиночеством.

Идея родилась, когда пожилые родители Линды Карлссон решили навестить Линду и ее мужа Расмуса Перссона. Опасаясь за здоровье родственников, которые входят в группу риска по возрасту, пара решила накрыть два столика к обеду на поляне, подальше друг от друга. Устроили нечто вроде пикника, но в цивилизованных условиях.

Перссон — бывший профессиональный шеф-повар, поэтому супруги подумали, что их идея может привлечь и других людей. Особенно если ввести фактор новизны, убрав вообще все, кроме столика и одного стула. И они оказались правы.

Ресторан будет работать с 10 мая по 31 августа, и единственное место в нем уже забронировано желающими на много дней вперед.

Гостям будет предложено меню из трех блюд, в том числе картофельные оладьи в шведском стиле со сметаной; крокеты из сладкой кукурузы с морковно-имбирным пюре; а на десерт — пропитанная джином черника с ледяной пахтой. К каждому блюду предложат безалкогольный местный напиток.

Чтобы персонал (то есть в данном случае хозяева ресторана) оставался на безопасном расстоянии, блюда будут отправлять к столику в корзинке на веревочке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неожиданно поддержала правительство Швеции в его подходе к борьбе с пандемией коронавируса.

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