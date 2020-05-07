"Приключения Электроника – 2020": в Запорожье мужчина "выгулял" телевизор (курьезное видео)

Украина

Пока из-за жестких правил карантина украинцы вынуждены заводить собак или даже выгуливать на поводке куриц, некоторым из них, похоже, вынуждены предпринимать еще более радикальные шаги и выгуливать … телевизоры.

Именно к такому выводу пришли жители Космического микрорайона Запорожья, увидев вчера утром довольно странную картину: по улицам разгуливал мужчина, с поводком, к которому вместо собаки был прицеплен телевизор.

На вопросы прохожих мужчина отмалчивался и упорно продолжал свой путь, волоча тяжелый предмет за собой.

Конечно, запорожцы не преминули посоревноваться в остроумии, высказывая предположения о возможных причинах действий своего земляка.

«Пока домой дотащит, получится плазма», «Когда нет собаки», «2020 год, мы тянули что могли», «Когда затра**ли новости про короновирус», «Когда собаки закончились, а за коммуналку рассчитаться надо», «Приключения Электроника. Наши дни», «Карантин, а собаки нет, пойду что-ли телик выгуляю», «Когда узнал, что такое ютуб», «Выгуливаем телик, но не дальше 100 метров от дома», — шутят читатели в сети.

А не которые порадовались, что Запорожье — не Рим, а то бы мужчине пришлось, как писали «ФАКТЫ», выложить кругленькую сумму в евро за «прогулку» вместо собаки другого предмета или существа.

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