Политика

Зарплата президента: стало известно, сколько заработал Зеленский за год на посту

Зарплата Владимира Зеленского на посту президента за год составила 320 тысяч 727 гривен 27 копеек. Президентская зарплата насчитывается со дня инаугурации (20 мая 2019 года), и с тех времен размер ее не менялся.

Как сообщает 24 канал, ссылаясь на ответ из Государственного управления делами, Зеленскому ежемесячно начисляют должностной оклад 28 тысяч гривен без премий и надбавок. С этой суммы удерживаются предусмотренные законом налоги, и на руки глава государства получает в месяц 22 тыс. 540 гривен.

Напомним, у нового главы Офиса президента зарплата в полтора раза выше, чем Зеленского. Андрей Ермак в марте получил 42 тыс. грн. А у президентского секретаря Юлии Мендель зарплата оказалась еще выше, чем у Ермака.

Фото president.gov.ua

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