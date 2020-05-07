- 08:50 В Индии нашли двухголовую змею
- 08:43 Зарплата президента: стало известно, сколько заработал Зеленский за год на посту
- 08:38 Стали известны даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 08:17 Выборы президента Польши отложили из-за коронавируса
- 08:01 Бывшие коллеги удивляются, узнав, чем я сейчас занимаюсь, — Егор Соболев
- 07:48 Коронавирус у детей: врач рассказал, кому больше всего угрожает болезнь
- 07:29 Шашлык на сковороде: легкий рецепт
- 07:23 Пули попали в жилые дома: в Киеве обстреляли рынок
- 06:55 "Приключения Электроника-2020": в Запорожье мужчина "выгулял" телевизор (курьезное видео)
- 06:20 "Стратегическое партнерство": Турция помогла эвакуировать из Аргентины девятерых украинцев
- 05:07 Полуголые гонки: девушки с обнаженной грудью оригинально протестовали против самоизоляции
- 04:44 Коронавирус излечим: суперкомпьютер назвал четыре эффективных средства против COVID-19
Зарплата президента: стало известно, сколько заработал Зеленский за год на посту
Зарплата Владимира Зеленского на посту президента за год составила 320 тысяч 727 гривен 27 копеек. Президентская зарплата насчитывается со дня инаугурации (20 мая 2019 года), и с тех времен размер ее не менялся.
Как сообщает 24 канал, ссылаясь на ответ из Государственного управления делами, Зеленскому ежемесячно начисляют должностной оклад 28 тысяч гривен без премий и надбавок. С этой суммы удерживаются предусмотренные законом налоги, и на руки глава государства получает в месяц 22 тыс. 540 гривен.
Напомним, у нового главы Офиса президента зарплата в полтора раза выше, чем Зеленского. Андрей Ермак в марте получил 42 тыс. грн. А у президентского секретаря Юлии Мендель зарплата оказалась еще выше, чем у Ермака.
Фото president.gov.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?