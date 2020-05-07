- 11:43 Майская метель: в сети появилось впечатляющее видео разыгравшейся в Карпатах стихии
- 11:34 Наталия Орлянская: «Специалист давал максимум 2 месяца жизни» (часть 10)
- 11:28 Россия отправила в Ливию до 1200 наемников ЧВК "Вагнер": в ООН раскрыли детали
- 11:27 Пик эпидемии коронавируса: в Украине назвали новую дату
- 11:13 Любители «русского мира» взбунтовались против ВСУ на Донбассе: сеть возмутило видео
- 11:06 Заброшенная «Донбасс Арена» претендует на звание лучшего стадиона мира
- 10:56 Женщина решила потрогать аллигатора и рассталась с жизнью
- 10:55 Коронавирус в Киево-Печерской лавре: в Минздраве рассказали о новых случаях
- 10:39 Карантин лишил работы и зарплаты: куда можно устроиться и кому дадут пособие по безработице
- 10:30 Транслировал «подвиг» в прямом эфире: в Днепре подросток устроил стрельбу из окна квартиры
- 10:28 "Сегодня Украина так же воюет с агрессором": в Украине выпустили мощный ролик о Второй мировой войне
- 10:24 Из бомжа в модели: сеть поразило превращение бездомного в красавца после благотворительной стрижки
Коронавирус в Киево-Печерской лавре: в Минздраве рассказали о новых случаях
В Киево-Печерской лавре продолжает распространяться коронавирус. За последние сутки выявлены еще 17 заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
«Это все люди, которые были в контакте с пациентами, заболевшими две-три недели назад (в Пасхальные и послепасхальные дни — ред.). Они находились на самоизоляции. ПЦР-тестирование подтвердило COVID-19», — заявил министр.
В Киево-Печерском заповеднике, включающем Лавру, музеи, охраняемую территорию, предлагается ужесточить карантин. Решение должно быть принято властью Киева в ответ на рекомендации санитарного врача столицы.
Напомним, за сутки в Украине выявлено 507 новых случаев коронавируса COVID-19. По Киеву наибольшая концентрация заразившихся COVID-19 отмечается в Печерском районе, где расположена Лавра.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!