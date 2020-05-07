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Украина

Коронавирус в Киево-Печерской лавре: в Минздраве рассказали о новых случаях

10:55 7 мая 2020 262
лавра
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киево-Печерской лавре продолжает распространяться коронавирус. За последние сутки выявлены еще 17 заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Это все люди, которые были в контакте с пациентами, заболевшими две-три недели назад (в Пасхальные и послепасхальные дни — ред.). Они находились на самоизоляции. ПЦР-тестирование подтвердило COVID-19», — заявил министр.

В Киево-Печерском заповеднике, включающем Лавру, музеи, охраняемую территорию, предлагается ужесточить карантин. Решение должно быть принято властью Киева в ответ на рекомендации санитарного врача столицы.

Напомним, за сутки в Украине выявлено 507 новых случаев коронавируса COVID-19. По Киеву наибольшая концентрация заразившихся COVID-19 отмечается в Печерском районе, где расположена Лавра.

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