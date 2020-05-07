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Происшествия

Пациент с туберкулезом и подозрением на коронавирус устроил переполох под Винницей

13:39 7 мая 2020 77
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Винницкой области из центральной районной больницы Хмельника сбежал пациент с подозрением на COVID-19. Ранее подобная информация вызвала переполох в Черкассах.

Как сообщает издание News Хмільника, мужчину оперативно нашли и вернули на лечение. В полиции сообщили, что у пациента диагностировали открытую форму туберкулеза, а экспресс-тест показал инфицирование коронавирусом. Она самовольно покинул больницу, но правоохранители обнаружили его по месту жительства в Хмельнике.

Установлено, что мужчина добрался в родное село пешком. В оправдание он заявил, что хотел взять в больницу домашние вещи. Круг контактных лиц мужчины пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области от коронавируса умер пациент, который за день до этого пытался сбежать из больницы.

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Пациент с туберкулезом и подозрением на коронавирус устроил переполох под Винницей

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