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Пациент с туберкулезом и подозрением на коронавирус устроил переполох под Винницей
В Винницкой области из центральной районной больницы Хмельника сбежал пациент с подозрением на COVID-19. Ранее подобная информация вызвала переполох в Черкассах.
Как сообщает издание News Хмільника, мужчину оперативно нашли и вернули на лечение. В полиции сообщили, что у пациента диагностировали открытую форму туберкулеза, а экспресс-тест показал инфицирование коронавирусом. Она самовольно покинул больницу, но правоохранители обнаружили его по месту жительства в Хмельнике.
Установлено, что мужчина добрался в родное село пешком. В оправдание он заявил, что хотел взять в больницу домашние вещи. Круг контактных лиц мужчины пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области от коронавируса умер пациент, который за день до этого пытался сбежать из больницы.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.