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Возможна передача половым путем: ученых шокировали результаты исследования заболевших коронавирусом
Китайские ученые из больницы Шанцю заявили о важном открытии — они обнаружили коронавирус COVID-19 в сперме, причем даже у тех мужчин, которые уже перенесли болезнь. Напомним, доктор Комаровский назвал секс среди лучших средств для укрепления иммунитета, а глава здравоохранения Дании заявил о пользе занятий любовью во время пандемии.
В ходе исследования были проверены образцы спермы у 38 мужчин, у которых 15 был диагностирован COVID-19 тяжелой формы, а остальные к тому времени уже выздоровели.
Коронавирус обнаружили в сперме шести пациентов (т.е. у 15,8%).
Вместе с тем, исследователи пока не провели наблюдения, чтобы понять, насколько долго вирус способен находиться в сперме и сохраняет ли он свою жизнеспособность.
«Если бы болезнь, подобная COVID-19, передавалась бы половым путем, то это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний. Кроме того, это могло бы сильно ударить по репродуктивному здоровью человека», — прокомментировал результаты исследования уролог Джеймс Хоталинг из Университета штата Юта.
Напомним, немецкий суперкомпьютер назвал четыре эффективных средства против COVID-19.
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