Пролежала в могиле трое суток: сын-негодяй заживо похоронил парализованную мать (видео)

Мир

В Китае на днях произошел случай вопиющей жестокости: 79-летнюю парализованную женщину пытался похоронить заживо родной сын. К счастью, ей, как и новорожденной девочке в Индии, вовремя пришли на помощь.

Об этом пишет издание Metro.

Сообщается, что в китайской провинции Шэньси пятого мая в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала об исчезновении своей свекрови. По словам заявительницы, 2 мая ее супруг погрузил родительницу на тележку и отправился в неизвестном направлении.

Сама пропавшая не могла оказать никакого сопротивления из-за парализованных ног. Позже супруг объяснил жене, что он просто перевез маму к родственникам.

Сам же мужчина потом признался — он «доставил» мать на кладбище, где сбросил в заброшенную могилу. Чтобы скрыть следы преступления, «заботливый» сын засыпал женщину землей.

В таком положении несчастная находилась на протяжении трех дней.

Приехав на погост, полицейские услышали истошные крики в том самом месте, о котором говорил задержанный.

Несчастную удалось спасти, а ее отпрыску теперь грозит солидный тюремный срок.

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