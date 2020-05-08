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Пролежала в могиле трое суток: сын-негодяй заживо похоронил парализованную мать (видео)
В Китае на днях произошел случай вопиющей жестокости: 79-летнюю парализованную женщину пытался похоронить заживо родной сын. К счастью, ей, как и новорожденной девочке в Индии, вовремя пришли на помощь.
Об этом пишет издание Metro.
Сообщается, что в китайской провинции Шэньси пятого мая в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала об исчезновении своей свекрови. По словам заявительницы, 2 мая ее супруг погрузил родительницу на тележку и отправился в неизвестном направлении.
Сама пропавшая не могла оказать никакого сопротивления из-за парализованных ног. Позже супруг объяснил жене, что он просто перевез маму к родственникам.
Сам же мужчина потом признался — он «доставил» мать на кладбище, где сбросил в заброшенную могилу. Чтобы скрыть следы преступления, «заботливый» сын засыпал женщину землей.
В таком положении несчастная находилась на протяжении трех дней.
Приехав на погост, полицейские услышали истошные крики в том самом месте, о котором говорил задержанный.
Несчастную удалось спасти, а ее отпрыску теперь грозит солидный тюремный срок.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!