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Мир

Маск впервые произнес вслух необычное имя своего сына (видео)

4:55 8 мая 2020 62
Маск с малышом
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решился на то, чтобы объяснить пытливой общественности, как правильно называть его сына, значение имени которого объяснила мама, певица Граймс.

Свои попытки «озвучки» имени малыша он сделал в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана, пишет «Лента.ру».

Когда ведущий прямо попросил миллиардера произнести имя, тот ответил: «Экс Эш Эй Твелв Маск или Экс Эш Архангел Маск», — ответил молодой отец. Он пояснил, что «Архангел» — это название проекта высотного самолета-разведчика Lockheed A-12.

Ранее стало известно, что Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ A-12. По версии мамы, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

Напомним, что Маск и певица Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что юрист Дэвид Гласс указал, что власти Калифорнии, где родился ребенок, не примут такое имя в официальных документах. По словам специалиста в области семейного права, в штате можно использовать только 26 букв английского языка в имени.

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