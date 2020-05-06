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Это не шутка: мать новорожденного сына Илона Маска расшифровала его странное имя
Миллиардер Илон Маск поставил в тупик пользователей сети, объявив ни на что не похожее имя своего новорожденного сына, который родился 4 мая. По словам бизнесмена, мальчика назвали X Æ A-12. Фанаты, которые даже не знают, как это следует произносить, решили, что это могло быть шуткой — Маск известен своим специфическим чувством юмора. Однако мать ребенка, певица Граймс, подтвердила в соцсети Twitter, что их ребенка зовут именно так.
И расшифровала уникальное имя. Так, по ее словам, X — это «неизвестная переменная». Æ - это, как заявила Граймс, ее «эльфийский вариант» аббревиатуры Ai — «любовь и/или искусственный интеллект» (искусственный интеллект — по-английски Artificial intelligence). 4ÆM — так называется одна из песен из последнего альбома Граймс.
Что касается A-12 — это дань уважения разработанному для ЦРУ США самолету-разведчику Lockheed A-12. Он находился в эксплуатации с 1963 по 1968 год и послужил основой для создания высокоскоростного высотного разведчика SR-17. «Это наш любимый самолет. Никакого оружия, никаких оборонных приспособлений — только скорость. Прекрасен в бою, но без всякого насилия», — написала певица.
Граймс также добавила, что буква A в имени обозначает также «Архангел» — название ее любимой песни. А число 12 — в честь 12-го знака китайского гороскопа, обозначающего крысу. Поскольку 2020-й — год металлической крысы.
X Æ A-12 — первенец 32-летней Граймс и шестой сын 48-летнего Илона.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск показал новорожденного сына в татуировках.
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