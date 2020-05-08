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Украина

В день своего назначения Саакашвили встречался с Зеленским: раскрыты детали

9:33 8 мая 2020 439
Михеил Саакашвили
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В день, когда на сайте президента Украины появился указ о назначении Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ, Владимир Зеленский встречался с экс-президентом Грузии.

Об этом Саакашвили сообщил на своей страничке в соцетях, назвав ее «продолжительной и интересной», и добавил, что Зеленский «очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения», поскольку Украину может «догнать и переехать плохой груз прошлого». Свое назначение экс-президент Грузии назвал «неординарным шагом» Зеленского, которого всячески отговаривали от такого поступка.

В эфире «1+1» Саакашвили заявил, что его офис будет располагаться на Банковой. Говоря о ситуации в Украине, он заявил, что в связи с пандемией коронавируса в стране кризис, и что бизнес следует «освободить от большого количества регуляций», в частности, в налоговой и таможенной сфере, где «заполняют большое количество бумажек».

Что же касается медицинской реформы, то систему, по его мнению, «нужно полностью изменить»: «Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер парламентского большинства в Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил народных депутатов Украины, не поддержавших назначение Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.

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