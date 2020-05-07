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Украина

В Грузии отреагировали на провал с назначением Саакашвили вице-премьером

9:03 7 мая 2020 802
Саакашвили
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Грузии, высшее руководство которой, в том числе и президент Саломе Зурабишвили, резко раскритиковали планы руководства Украины назначить Михеила Саакашвили вице-премьер-министром, поблагодарили украинских парламентариев, отказавшихся поддержать назначение бывшего грузинского лидера на политическую должность.

«Что касается Саакашвили, я хочу выразить большую благодарность Раде и абсолютному большинству наших коллег за здравомыслие и за то, что учли нашу позицию. В итоге получилось так, что назначения его кандидатуры на какую-либо политическую должность так и не произошло», — цитирует «Эхо Кавказа» лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

Грузинский парламентарий уверен, что на это повлияла и позиция официального Тбилиси: «Не может дружественная страна, я подчеркиваю, дружественная страна, назначать на какую-либо политическую должность криминала. Если его назначат советником, секретарем или консультантом, то я не в курсе. Может быть, в качестве секретаря он будет варить хороший кофе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, в котором напоминал, что на родине Саакашвили был заочно обвинен в серьезных преступлениях. Позже Разумков заявил, что не уверен в своей поддержке кадровых назначений в Кабинет министров.

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