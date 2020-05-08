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Не американские: в СБУ рассказали о «секретных» украинских биолабораториях
После того, как сепаратисты на Донбассе связали появление коронавирусной инфекции с «секретными лабораториями ЦРУ», работающими на территории Украины, что было подхвачено некоторыми украинскими массмедиа, в СБУ призвали СМИ и политиков не тиражировать фейки.
Так, в украинской спецслужбе отметили, что подобные материалы даются без ссылок на факты и источники, и что «с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании». «Ее цель — не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом посеять панические настроения в обществе», — отметили в СБУ.
В спецслужбе заявили, что на территории Украины нет иностранных биологических лабораторий. «Сотрудничество между Украиной и США в области противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. Так, с 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами», — говорится в сообщении.
А в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. Именно в рамках этого Соглашения были модернизированы государственные лаборатории, расположенные в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, и Днепропетровской областях.
Кстати, в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания обратились в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики с предложением внести изменения в действующее законодательство, а также предусмотреть в обсуждаемом законопроекте «О медиа» такие механизмы и нормы, которые «позволят национальному регулятору реагировать на подобные случаи в информационном пространстве страны».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Луганщине сотрудники СБУ задержали местного жителя, который по заданию ФСБ пытался в районе проведения операции Обїединенных сил купить документацию ракетного комплекса.
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